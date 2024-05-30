كشفت حركة "حماس"، أننا "أبلغنا الوسطاء موقفنا أنه إذا أوقف الاحتلال عدوانه سنكون مستعدين للتوصل لاتفاق يتضمن صفقة تبادل شاملة". وأكدت الحركة، أنها "والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من سياسة التفاوض في ظل عدوان وقتل وتجويع وإبادة لشعبنا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": أبلغنا الوسطاء موقفنا أنه إذا أوقف الاحتلال عدوانه سنكون مستعدين للتوصل لاتفاق يتضمن صفقة تبادل شاملة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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