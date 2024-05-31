الغارديان: استقالة مسؤولين أميركيين اثنين اتهما إدارة بايدن بعدم قول الحقيقة بشأن عرقلة إسرائيل المساعدات لغزة

اشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية الى استقالة مسؤولين أميركيين اثنين اتهما إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بعدم قول الحقيقة بشأن عرقلة إسرائيل المساعدات لغزة. ونقلت "الغارديان" عن مسؤولة أميركية مستقيلة بان تقرير الخارجية الذي يعفي إسرائيل من مسؤولية منع تدفق المساعدات لغزة كاذب. كما نقلت عن المسؤولة المستقيلة بان "إسرائيل تلعب دورا في الحد من الإمدادات الغذائية والطبية التي تعبر إلى غزة".

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