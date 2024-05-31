طليس عقب الاعتراضات على تعرفة النقل الجديدة: كل شيء قابل للحوار والتعديل

توجه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، إلى السائقين العموميين بكل فئاتهم ولاسيما بعد الاعتراضات التي صدرت عقب اعلان تعرفة النقل الجديدة وتوقيعها من قبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بالقول: "بعد مرور ٥ سنوات على عدم صدور التعرفة من الطبيعي جدا أن يشوب بعض جداولها بعض الأخطاء في المسافات والأسعار والأرقام، وبالتالي اؤكد أن هذه التعرفة الجديدة ليست قرأنا او إنجيلا منزّلا، وبالتالي كل شيء قابل للحوار والتعديل"، متمنيا على جميع الزملاء السائقين "التروي وقراءة هذه التعرفة ومن لديه اي ملاحظات عليها ارسال الاقتراحات وابواب النقابات والوزارة مفتوحة للجميع، ليبنى على الشيء مقتضاه ولن يحصل إلا ما فيه خير للسائقين العموميين والمواطنين على حد سواء".

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