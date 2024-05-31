طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧و ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة، ولشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و ٣٠ وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: صافً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الجنوبية.

الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال ٥ درجات في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحياناً وتكون محملة بطبقات من الغبار