حزب لله ينعى حسين محمد عطوي وسامر كامل ياسين من بلدة حولا

اعلن حزب الله في بيان، بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد عطوي "علاء" مواليد عام 1970 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما اعلن حزب الله بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سامر كامل ياسين "فداء" مواليد عام 1982 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".