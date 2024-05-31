"رويترز": الصين لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا

افادت وكالة "رويترز"، عن مصادر أن "الصين أبلغت حكومات البلدان الأخرى أنها لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا وأن مؤتمر السلام المقرر عقده في حزيران لا يفي بالشروط المطلوبة لتحقيق التوافق نظرا لغياب روسيا"، مشيرة الى أن "رفض الصين يرجع إلى حقيقة أن روسيا لن يتم تمثيلها في المؤتمر".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر، أن "البرازيل والهند قد ترسلان مسؤولين صغار للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، في حين أن الصين قد تقتصر مشاركتها على حضور مسؤول حكومي كبير".

شار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا في الفترة من 15 إلى 16 حزيران بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.