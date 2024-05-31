تظاهرة أمام مقر قناة تلفزيونية في فرنسا احتجاجاً على إجرائها مقابلة مع نتانياهو

تجمّع مئات المتظاهرين أمام مقرّ "تي إف 1" الإعلامية الفرنسية الخاصة في ضواحي باريس احتجاجاً على بثّ قناة إل سي إي الإخبارية التابعة للمجموعة الإعلامية مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكرّر نتانياهو في هذه المقابلة الموقف الرسمي لحكومته في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، خصوصاً لجهة أنّ "عدد الضحايا المدنيين نسبةً إلى خسائر المقاتلين (الفلسطينيين) هو أدنى معدّل شهدناه في حرب مدن"، وفق زعمه.

ووصف نتانياهو الاتّهامات الموجّهة الى إسرائيل باستهدافها مدنيين وتجويعهم بأنّها "افتراءات معادية للسامية".

وتأتي هذه المقابلة التي أجريت عن بُعد وسط موجة من السخط الدولي أثارها القصف الدامي لمخيّم للنازحين في رفح الأحد ومجزرة أخرى يوم الثلاثاء في المدين.