"نيويورك تايمز": البنتاغون سيحدد أهدافا في روسيا يمكن لاوكرانيا قصفها بأسلحة أميركية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر، أنه سيتوجب على البنتاغون أن يرسل إلى أوكرانيا تعليمات دقيقة بشأن استخدام الأسلحة الأميركية لضرب الأراضي الروسية.

ووفقا لهذه المصادر، ستوضح التعليمات الأهداف التي يمكن للقوات الأوكرانية مهاجمتها بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لاوكرانيا.

في وقت سابق، أكد ممثل البنتاغون لوكالة "تاس"، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أميركية في حرب المدفعية المتبادلة في مقاطعة خاركوف حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية التي تهاجمها أو تستعد لمهاجمتها. وشدد ممثل البنتاغون على أن موقف بلاده فيما يتعلق بحظر استخدام الصواريخ الباليستية التكتيكية ATACMS أو الأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا لم يتغير.