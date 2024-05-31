ترامب: الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون في 5 نوفمبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حُكم الإدانة الجنائية التاريخي الذي أصدرته بحقّه هيئة محلّفين في نيويورك اليوم بأنه «عار»، مؤكداً أن «الحُكم الحقيقي» سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وقال ترامب للصحافيين إن «الحُكم الحقيقي سيُصدره في 5 نوفمبر الشعب الأمريكي».

وأصبح دونالد ترامب، اليوم، أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة قبل انتخابات عام 2016.

وبعد مداولات على مدى يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضواً أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كل التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوباً لصدور أي حكم بالإدانة.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

وينفي ترامب (77 عاماً) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.