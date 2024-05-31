أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، في حديث لقناة "الجزيرة" أن "حكومتنا اتخذت الخطوة الأولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في 9 ايار"، مشيرة الى ان " الفلسطينيين لديهم الحق في إقامة دولتهم المستقلة".
وتابعت :"كلنا نتحدث عن ضرورة حل الدولتين وتحقيق السلام، ويجب استمرار التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وشددت فاجون على ان "هناك حراك دبلوماسي في الوقت الراهن والعمل العسكري يجب أن يتوقف في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية سلوفينيا: حكومتنا اتخذت الخطوة الأولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في 9 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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