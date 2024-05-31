الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت الارصاد الجوية أن "يكون طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع تكون الضباب على المرتفعات"، لافتة الى ان "الطقس غدا صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية ويستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة".

وذكرت أن "طقس الأحد صافً الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الجنوبية. والاثنين قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة جنوب البلاد والتي تتخطى معدلاتها بحدود ال ٥ درجات في المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحياناً وتكون محملة بطبقات من الغبار".