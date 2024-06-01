شكرا لقرائتكم خبر عن "انسحاب جيش الاحتلال".. ما المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الشهداء من النساء والأطفال، شهدت التحركات الدولية لوقف العدوان نشاطًا واضحًا مؤخرًا، ولعل مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار لاقت الترحيب العربي والعالمي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تشمل مقترحات الرئيس الأمريكي وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

كما تتضمن عودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية بما يدعم الاحتياجات الإنسانية في القطاع، وتنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة. مقترحات بايدن بشأن غزة وناقش صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

وعبّر سموه خلال الاتصال عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن.

وأكد وزير الخارجية، ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.