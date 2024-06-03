شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف مستهدفات خطة التنمية لـ"24-25" بالتعليم قبل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتكز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، على ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل فى أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وتتمثل فى تحقيق نمو اقتصادى مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهو ما أكدت عليه الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط خلال الجلسات العامة للبرلمان فى إطار حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التى تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.

وأفادت الخطة أنه في مجال الارتقاء بخدمات التعليم، تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسى والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



وتابعت أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية وتتمثل بالأرقام في:



-إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.

-توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة.

-الالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم.

-تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة فى الـمُحافظات التى ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع فى إنشاء الحضَانات.

- تستهدف إنشاء ألف فصل جديد بالتعليم الفني، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.