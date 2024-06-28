خبير طاقة يوضح تفاصيل وأسباب وحلول أزمة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس إبراهيم خيال، خبير الطاقة والكهرباء، تفاصيل وأسباب وحلول أزمة الكهرباء، معلقا: تم التحذير مسبقا من الأزمة، وأين كانت وزارتي الكهرباء والبترول من هذه الأزمة من قبل؟.

وقال "خيال"، خلال لقاء له مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، إن مصر تنتج نحو 60 ألف جيجاوات من الكهرباء ونستخدم نحو 36 ألفا فقط.

وشدد خبير الطاقة والكهرباء قائلا: الفاقد في الدولة من الكهرباء يصل 60% وعلينا ترشيد حقيقي للكهرباء، وحلول الأزمة في توفير السولار والمازوت المشغل للمحطات، زيادة على تخفيض استهلاك عدادات الـ بريبايمينت 20% ووضع ما يسمى بنظام الباور ليميت.

واستكمل قائلا: لدينا 2130 ألف عداد ذكي ويمكن أن تدير شركات القطاع الخاص للمناطق؛ لتوفير الفقد من الكهرباء بنسبة تصل للنصف، مع تشديد الرقابة على السرقات، مختتما: حلول أزمتنا تتلخص في "منع السرقات، وتغيير استهلاك العدادات الذكية، وتدريب شباب وزارة الكهرباء على البرامج الجديدة، وتحديث منظومة الترشيد والتوزيع".