زعيم المعارضة الإسرائيلية: "يجب التوصل لاتفاق وإتمام الصفقة على الفور مع حماس"

ياسر رشاد - القاهرة - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تعليقه على إعلان الجيش مقتل 4 أسرى، إنه "يجب التوصل لاتفاق واتمام الصفقة على الفور لما لها من الأغلبية المطلوبة في الكنيست".

وأوضح يائير لابيد، معلقا على حسابه في منصة "إكس": "تتحطم القلوب بخبر وفاة الأسرى حايم بري، ويورام متسغير، وعميرام كوبير، ونداڤ بوبلويل".

وأضاف: "كل يوم يمر يمثل خطرا على حياة الأسرى.. علينا أن نتم الصفقة ونتوصل إلى اتفاق، ويمكن أن تتم الصفقة لأن هناك الأغلبية المطلوبة لها في الكنيست، دعونا نفعل ذلك على الفور".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقتل 4 أسرى في قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تفيد التقديرات بأن الأربعة قتلوا معا قبل بضعة أشهر بينما كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في خان يونس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقال بايدن عند إعلانه المقترح إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى، كما سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها". من جهتها، أعلنت حركة "حماس" في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.

حرائق ضخمة في عدة مواقع شمالي إسرائيل جراء قذائف ومسيرات "حزب الله" اللبناني

اندلعت حرائق ضخمة في عدة مواقع شمالي إسرائيل، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان جراء سقوط قذائف ومسيرات أطلقت من لبنان.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الحرائق التهمت عشرات الدونمات في منطقة الجولان السوري المحتل.

وأفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" أمس الأحد باتجاه كتسرين.

وقال الموقع إن 15 طاقم إطفاء كافحوا النيران لساعات طويلة، وبحسب التقديرات، فإن ترميم بعض المناطق التي دمرها الحريق الكبير بالكامل، على طول مسارات المشي في المنطقة، سيستغرق عدة سنوات.

الحوثيون تقصف منطقة أم الرشراش بصاروخ "فلسطين" الباليستي

أعلن الحوثيون مساء يوم الاثنين استهداف منطقة أم الرشراش في الاراضى المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة التابعة للحوثيين لأول مرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وصرح سريع بأن عملية الاستهداف تمت بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأفاد يحيي سريع بأنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

اللواء ركن صدام يتسلم رئاسة أركان القوات البرية للجيش الليبي

تسلم اللواء ركن صدام خليفة حفتر رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت رئاسة أركان القوات البرية في بيان يوم الاثنين إن مراسم التسليم والتسلم أقيمت صباح الاثنين بمقر رئاسة أركان القوات البرية تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بتكليفه رئيسا لأركان القوات البرية.

وحضر مراسم التسليم والتسلم عدد من القيادات العسكرية على رأسهم مدير مكتب القائد العام.

وتقدم اللواء ركن صدام حفتر بفائق شكره وتقديره للفريق امراجع العمامي على كل ما بذله من جهود أثناء توليه منصب رئيس أركان القوات البرية.