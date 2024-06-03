حرائق ضخمة في مواقع شمالي إسرائيل جراء قذائف ومسيرات "حزب الله" اللبناني

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت حرائق ضخمة في عدة مواقع شمالي إسرائيل، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان جراء سقوط قذائف ومسيرات أطلقت من لبنان.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الحرائق التهمت عشرات الدونمات في منطقة الجولان السوري المحتل.

وأفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" أمس الأحد باتجاه كتسرين.

وقال الموقع إن 15 طاقم إطفاء كافحوا النيران لساعات طويلة، وبحسب التقديرات، فإن ترميم بعض المناطق التي دمرها الحريق الكبير بالكامل، على طول مسارات المشي في المنطقة، سيستغرق عدة سنوات.

الحوثيون تقصف منطقة أم الرشراش بصاروخ "فلسطين" الباليستي

أعلن الحوثيون مساء يوم الاثنين استهداف منطقة أم الرشراش في الاراضى المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة التابعة للحوثيين لأول مرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وصرح سريع بأن عملية الاستهداف تمت بصاروخ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة لأول مرة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وشدد المتحدث على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأفاد يحيي سريع بأنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

اللواء ركن صدام يتسلم رئاسة أركان القوات البرية للجيش الليبي

تسلم اللواء ركن صدام خليفة حفتر رئاسة أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وقالت رئاسة أركان القوات البرية في بيان يوم الاثنين إن مراسم التسليم والتسلم أقيمت صباح الاثنين بمقر رئاسة أركان القوات البرية تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بتكليفه رئيسا لأركان القوات البرية.

وحضر مراسم التسليم والتسلم عدد من القيادات العسكرية على رأسهم مدير مكتب القائد العام.

وتقدم اللواء ركن صدام حفتر بفائق شكره وتقديره للفريق امراجع العمامي على كل ما بذله من جهود أثناء توليه منصب رئيس أركان القوات البرية.