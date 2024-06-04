مكتب نتانياهو نفى تقارير عن إلقائه كلمة أمام الكونغرس الأميركي في 13 حزيران

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقارير الأميركية التي أفادت بأنه سيكون في واشنطن في 13 حزيران لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضح مكتب نتانياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن موعد كلمته أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه لن يكون في 13 حزيران لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيليةعلى قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ومع ترقب الموقف النهائي لحركة حماس وإسرائيل بشأن المقترح الأخير حول وقف إطلاق النار في القطاع.
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