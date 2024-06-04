سلطات أميركا وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم مقترح وقف إطلاق النار الأخير في غزة

أعلنت سلطات الولايات المتحدة عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، وحضت حماس على الموافقة على الاتفاق المقترح.

وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن "العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة".

ومشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "يرحب بالاتفاق الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار ويدعو حماس إلى قبوله بالكامل وتنفيذ شروطه دون تأخير أو شروط".

وعرض بايدن الجمعة ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وإطلاق جميع الأسرى وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة.