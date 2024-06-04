اعلنت وزارة الدفاع التايوانية "رصد تحليق 23 طائرة صينية في محيط الجزيرة خلال أقل من ثلاث ساعات صباح الثلاثاء"، موضحة أن "اعتباراً من الساعة 8,20 (00,20 ت غ)، رصدنا بنجاح ما مجموعه 23 طائرة... من بينها 16 عبرت الخط الأوسط" الممتد في منتصف مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة والبرّ الصيني الرئيسي.

وأشارت في بيان، الى أن "الطائرات تضمنت مقاتلات وطائرات نقل وأخرى من دون طيّار"، مؤكدة أن الجيش "يتابع الوضع عن كثب".

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الدفاع في تايبيه، يأتي رصد هذه الطائرات بعدما أرسلت الصين 19 طائرة الى أجواء تايوان خلال فترة 24 ساعة انتهت عند السادسة صباح الثلاثاء.

وزاد مستوى التوتر بين الصين وتايوان منذ تنصيب لاي تشينغ-تي رئيساً للجزيرة في 20 أيار. واعتبرت بكين أن خطابه الذي تعهّد فيه الدفاع عن الديموقراطية في تايوان وحرية الجزيرة، كان بمثابة "إعلان استقلال".

وتعهد الجيش الصيني مع بدء المناورات "إراقة دماء" ما وصفها بأنها "قوى الاستقلال" في الجزيرة.