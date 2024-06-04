انخفاض سعر خام برنت لأقل من 78 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 شباط

انخفضت أسعار النفط العالمية، بنسبة 0.36 بالمئة، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا لأول مرة منذ بداية شباط الماضي.

وأظهرت بيانات التداول أنه "بحلول الساعة 4.39 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب لخام برنت بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 77.84 دولار للبرميل، ولأول مرة منذ 6 شباط، لأقل من 78 دولارًا".

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تمو بنسبة 0.74 بالمئة إلى 73.67 دولار".

هذا ولا تزال سوق النفط تحت ضغط من تواصل المخاوف من أن التضخم المستمر قد يطيل فترة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ويحد بالتالي من الطلب على الوقود.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط. بالإضافة إلى ذلك، تعرض السوق لضغوط المبيعات بسبب الزيادة غير المتوقعة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة.