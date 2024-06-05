شكرا لقرائتكم خبر عن مطلق النار سوري.. تفاصيل استهداف السفارة الأمريكية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الجيش اللبناني

رئيس الحكومة اللبنانية

الدمام - شريف احمد - تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان بمنطقة عوكر في جبل لبنان، إلى إطلاق نار من قبل شخص، ورد عناصر الجيش اللبناني على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة مطلق النار الذي جرى توقيفه.وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم الأربعاء: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".وأضاف البيان: "رد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".بدورها، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، أن منشآتها وفريقها في أمان بعد تدخل القوى الأمنية اللبنانية السريع إثر حادث إطلاق النار.وقالت السفارة الأمريكية، في منشور على منصة " إكس" "في الساعة 8.34 تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".وأضافت أن "التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".وتابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم اليوم الأربعاء.ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" ، أجرى ميقاتي أيضا سلسلة اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية.وتبلغ رئيس الحكومة من المعنيين أن "الوضع مستتب وأن التحقيقات الكثيفة بوشرت لجلاء ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين"، كما أجرى ميقاتي اتصالا بالمعنيين في السفارة للاطمئنان على الوضع و العاملين في السفارة، نظرا لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.