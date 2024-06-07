شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: إزالة اسم حسن البنا من شوارع الكويت يبرهن على غضب الدول العربية من التنظيم الإخواني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء الكويتى باستبدال أسماء الأشخاص التى تحملها بعض شوارع الكويت بأرقام، ومن بينها اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، تبرهن أن جرائم جماعة الأخوان الإرهابية التي ارتكبتها طيلة الأعوام الماضية كشفت الوجه القبيح لهذا التنظيم الذى اعتاد على استخدام منهج العنف والدمار من أجل تحقيق أغراضه السياسية والارهابية.

وأشار" القطامي"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن جماعة الإخوان اعتادت على ترويج الأفكار المتطرفة والمتشددة، وتبرير جرائمها التي ترتكبها، خاصة إنها تتبع منهج محدد قادر على قلب الحقائق والاستناد على المزاعم والإدعاءات من أجل الوصول إلى أهدافها الدنيئة.

ونوه بأن الوطن العربي أدرك مخاطر هذه الجماعة الإرهابية التي ساهمت في نشأة المنظمات الإرهابية المسلحة التي ساهمت في تفشى موجة الإرهاب بعدد من الدول العربية السنوات الماضية، وارتكبت خلالئها جرائم عديدة راح جرائها العديد من الإبرياء.

وكان قد كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بالكويت، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال أسماء الأشخاص على الشوارع والميادين والاتجاه لترقيمها.