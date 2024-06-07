"النشرة": الجيش الإسرائيلي عمد إلى إشعال حرش خلة وردة في أطراف عيتا الشعب

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "الجيش الإسرائيلي عمد إلى إشعال حرش خلة وردة في أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبيّة، وما زال يعمل على تمشيط المنطقة بالقنابل الحارقة، ورشّها بالمواد الّتي تزيد من اشتعال النيران".

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