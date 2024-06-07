"أ ف ب": غوتيريش أدرج "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على قائمة العار الأممية

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أدرج حركتي حماس والجهاد الإسلامي على قائمة العار الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 حزيران الجاري".

وبحسب الوكالة، أتى تأكيد إدراج الحركتين الفلسطيينيتين بعيد إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أنّ المنظمة الدولية أخطرته بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على هذا الملحق للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال في حوالى عشرين منطقة نزاع في العالم.

وكان قد أعلن السّفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة جلعاد إردان، "أنّني تلقّيت إخطارًا رسميًّا بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بإدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السّوداء" للدّول والمنظّمات الّتي تلحق الأذى بالأطفال".

وشدّد في تصريح، على أنّ "هذا ببساطة أمر شائن وخاطئ، لأنّ حركة "حماس" تستخدم الأطفال في الإرهاب وتستخدم المدارس والمستشفيات كمجمّعات عسكريّة"، مشيرًا إلى "أنّني رددت على القرار المخزي، وقلت إنّ جيشنا هو الأكثر أخلاقيّة في العالم. والشّخص الوحيد المدرَج على القائمة السّوداء هو الأمين العام للأمم المتّحدة، الّذي يحفّز ويشّجع الإرهاب وتحرّكه الكراهيّة تجاه إسرائيل. على الأمين العام أن يخجل من نفسه!".

ويُفترض أن يدخل هذا القرار حيّز التّنفيذ رسميًّا بحلول نهاية حزيران الحالي.