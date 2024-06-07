الخارجية الأميركية: ندعو إلى محاسبة مرتكبي هجوم مروّع على قرية في السودان

أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أنّ "الولايات المتّحدة تدين الهجمات المروّعة التي شنّتها قوات الدعم السريع على المدنيّين العزّل في قرية ود النورة بولاية الجزيرة في وسط السودان قبل يومين"، مطالباً "بمحاسبة مرتكبي هذا الهجوم المروّع وباستئناف محادثات وقف إطلاق النار".

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