وزير الإعلام اليمني: لتصنيف "ميليشيا الحوثي" منظمة إرهابية والضغط عليها لإطلاق المختطفين فورًا

أعرب وزير الإعلام والثّقافة والسّياحة ​اليمن​ي ​معمر الإرياني​، عن إدانته واستنكاره بأشدّ العبارات "إقدام مليشيا الحوثي الإرهابيّة التّابعة لإيران أمس الخميس، على شنّ حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظّفي ​الأمم المتحدة​ والوكالات الأمميّة التّابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظّمات الدّوليّة العاملة في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوّة لسيطرتها، بينهم نساء؛ في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدّوليّة".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "سبق أن قامت مليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية، باختطاف العشرات من موظّفي الأمم المتّحدة، كما تواصل اختطاف ثلاثة منهم (اثنان منذ تشرين الثّاني 2021، وآخر منذ آب 2023)، و11 من موظّفي السّفارة الأميركيّة لدى اليمن والوكالة الأميركيّة للتّنمية المحليّين السّابقين والحاليين، منذ قرابة عامين ونصف العام، وإخفائهم قسرًا في ظروف غامضة، ومن دون أن توجّه لهم أي تهم؛ أو السّماح لهم بمقابلة أسرهم".

ولفت الإرياني إلى أنّ "وفقًا للقانون الدّولي الإنساني، فإنّ العاملين في المنظّمات الإنسانيّة يتمتّعون بحماية خاصّة تضمن سلامتهم وأمنهم أثناء أداء مهامهم، وتنصّ اتفاقيّات جنيف، خاصّة الاتفاقيّة الرّابعة، على حماية المدنيّين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النّزاع المسلّح"، مركّزًا على أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تؤكّد المادّة 3 المشتركة بين اتفاقيّات جنيف، على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائيّة معاملة إنسانيّة، كما تنصّ المبادئ التّوجيهيّة للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيّين بالأعمال الإنسانيّة، على أنّ "العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتّعوا بحرّيّة الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة".

وشدّد على أنّ "هذه الأعمال الإرهابيّة هي نتيجة مباشرة لتساهل ​المجتمع الدولي​ والأمم المتّحدة والمنظّمات التّابعة في التّعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابيّة، وتدليلها، وغضّ الطّرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروّعة الّتي ترتكبها بحقّ اليمنيّين منذ انقلابها الغاشم على الدّولة، والّذي دفعها للتّمادي أكثر".

وأضاف: "المجتمع الدّولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظّمات حقوق الإنسان، مطالبين بمغادرة مربّع الصّمت المُخزي، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجراميّة، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق المختطفين فورًا، والكشف عن مصير المخفيّين قسرًا كافّة في معتقلاتها، والتحرّك الفوري لتصنيفها منظّمة إرهابيّة؛ ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنيّة".