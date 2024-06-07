بوتين : أسلحتنا أقوى بأربع مرات من القنابل التي استخدمها الأمريكيون ضد هيروشيما وناكازاكي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها روسيا اقوى بأربع اضعاف من تلك التي قصفت بها الولايات المتحدة اليابان.

وأضاف بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الجمعة، إن "أسلحتنا النووية التكتيكية أقوى بأربع مرات من القنابل التي استخدمها الأمريكيون ضد هيروشيما وناكازاكي، ونمتلك أكثر بكثير من تلك الموجودة في القارة الأوروبية، وحتى لو جلب الأمريكيون أسلحتهم من الولايات المتحدة، سنبقى متفوقين كذلك من حيث الكم بأضعاف المرات".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في ألا يؤدي الوضع الجيوسياسي الحالي إلى تبادل الضربات النووية.

وقال: "إذا وصل الأمر، لا سمح الله، (لتبادل الضربات النووية)، وهو ما لا نريده حقا، فعندئذ ... يمكن أن يسقط ضحايا إلى ما لانهاية"، مضيفا: "لكنني ما زلت أنطلق من افتراض أن الأمر لن يصل إلى ذلك أبدا".

وخلص بوتين إلى القول: "أود أن أطلب من الجميع مرة أخرى عدم ذكر مثل هذه الأشياء عبثا (حول احتمالات تبادل الضربات النووية)".