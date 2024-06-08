28 قتيلا في مناطق أوكرانية تحتلها روسيا

ذكر مسؤولون نصبتهم روسيا في منطقتي خيرسون ولوهانسك الأوكرانيتين المحتلتين جزئيًا إن الهجمات الأوكرانية خلفت ما لا يقل عن 28 قتيلاً مع استمرار روسيا وأوكرانيا في تبادل هجمات الطائرات بدون طيار طوال الليل. وقال فلاديمير سالدو الحاكم المدعوم من موسكو إن هجومًا أوكرانيا على بلدة سادوف الصغيرة في منطقة خيرسون المحتلة جزئيًا في أوكرانيا أدى إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة 15 آخرين. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سالدو قوله إن القوات الأوكرانية قصفت البلدة أولًا بقنبلة موجهة فرنسية الصنع، ثم هاجمتها مرة أخرى بصاروخ هيمارس الذي زودته به الولايات المتحدة.

تكرار الضربات

وقال سالدو إن القوات الأوكرانية «قامت عمدا بتكرار الضربة لإحداث أعداد أكبر من الضحايا» عندما «هرع سكان المنازل المجاورة لمساعدة الجرحى».

وإلى الشرق، ذكر ليونيد باسيشنيك، الحاكم الذي عينته روسيا في منطقة لوهانسك المحتلة جزئيًا في أوكرانيا، إنه تم انتشال جثتين آخريين من تحت الأنقاض بعد الهجوم الصاروخي الأوكراني على العاصمة الإقليمية، التي تسمى أيضًا لوهانسك. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن السلطات الإقليمية قولها إن هذا يرفع عدد القتلى إلى ستة. وقال باسشنيك أيضًا إن 60 شخصًا أصيبوا في الهجوم، وأعلن يوم حداد في المنطقة، مع إلغاء المناسبات العامة.

ولم تعلق أوكرانيا على أي من الهجومين.