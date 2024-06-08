رئيسة وزراء الدنمارك ضحية جديدة لهجمات سياسيي أوروبا

يواجه السياسيون الأوروبيون موجة من الاعتداءات الجسدية واللفظية منذ أشهر، حيث تعرضت رئيسة الوزراء الدنماركية للاعتداء على يد رجل وسط مدينة كوبنهاجن.

ويبدو أن العنف السياسي يتصاعد في مختلف أنحاء أوروبا، حيث تعاني المجتمعات استقطابا عميقا في مواجهة الهجرة الواسعة النطاق من إفريقيا، وتتعرض لصدمة شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو الصراع الأكبر في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

الانتخابات الأوروبية

وجاءت أعمال العنف الأخيرة في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت نهاية هذا الأسبوع للبرلمان الأوروبي، وهو الفرع التشريعي للكتلة المكونة من 27 عضوا.

وبشكل عام، لا تثير انتخابات الاتحاد الأوروبي المشاعر نفسها التي تثيرها الانتخابات في الدول الفردية، وليس من الواضح إلى أي مدى يكون العنف مدفوعًا بمناخ الحملة الانتخابية. لكن خلفية ضغوط الهجرة أيقظت مشاعر قوية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحول سياسي نحو اليمين في الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

وكان أخطر هجوم حتى الآن هو ذلك الذي استهدف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي صارع من أجل البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق أعيرة نارية عدة عليه في 15 مايو، بينما كان يحيي أنصاره.

وأشار فيكو، الذي تولى منصبه في الخريف الماضي بعد حملة انتخابية مؤيدة لروسيا ومعادية للولايات المتحدة، في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا هذا الأسبوع، إلى أنه تم استهدافه بسبب آرائه التي تختلف بشكل حاد عن التيار الرئيسي الأوروبي.

المعايير الديمقراطية

ويشعر بعض النقاد بالقلق من أن فيكو، الذي واجه بالفعل اتهامات بتآكل المعايير الديمقراطية في بلاده قبل الهجوم، يحاول استخدام محاولة الاغتيال في حشد الدعم لحزبه اليساري الشعبوي «سمير».

وقد جاء الهجوم على فيكو في أعقاب موجة من أعمال العنف في أماكن أخرى، كان آخرها، مساء الجمعة في شوارع كوبنهاجن، عندما اعتدى رجل يبلغ من العمر 39 عامًا على رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن.

وتم نقل فريدريكسن، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي، إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية. وعلى الرغم من أنها لم تصب بأذى، فإن «الحادثة هزتها»، وفقًا لمكتبها. وألغت فعاليات حملتها الانتخابية، السبت، عشية التصويت في بلادها.

وبينما لا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه يبدو أن الرجل سار بقوة نحو فريدريكسن، ودفعها بقوة.

وبالنسبة للبعض، فإن الاعتداءات على القادة المنتخبين تُزيد من الشعور المتزايد بأن الديمقراطية نفسها تتعرض للهجوم.

البيض والطلاء

وفي فرنسا، تم رشق المرشح الاشتراكي الرئيسي في انتخابات الاتحاد الأوروبي، رافائيل جلوكسمان، بالبيض والمقذوفات المملوءة بالطلاء في إحدى فعاليات عيد العمال الشهر الماضي، بعدما بدأ متظاهر هذا الاعتداء، ثم أعقبه متظاهرون غاضبون.

بينما ضرب اليميني المتطرف إريك زمور امرأة ألقت بيضة عليه خلال حملته الانتخابية في كورسيكا أوائل شهر مايو.

وفي ألمانيا، تقول كل من الحكومة وأحزاب المعارضة إن أعضاءها ومؤيديها واجهوا موجة من الاعتداءات الجسدية واللفظية في الأشهر الأخيرة.

ففي الشهر الماضي، تعرضت نائبة عمدة برلين لهجوم خلال مناسبة في مكتبة محلية من قِبل رجل اقترب منها من الخلف، وضربها بما وصفته الشرطة بـ«حقيبة تحتوي على جهاز صلب».

قبل ذلك، تعرض مرشح من حزب المستشار أولاف شولتس للضرب في دريسدن خلال حملته الانتخابية للانتخابات الأوروبية، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية.

وهذا الأسبوع، تعرض مرشح يميني متطرف كان يجري حملة للانتخابات المحلية، التي أجريت في اليوم نفسه، للطعن والإصابة في مانهايم.

استخدام العنف

وقال لارس كلينجبيل، أحد زعماء حزب المستشار أولاف شولتس، للبرلمان: «لقد رأينا في الأسابيع الأخيرة أن الاستعداد لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو لتكميم أفواه الناس تزايد. لقد تعرض ممثلو جميع الأحزاب السياسية لاعتداءات جسدية في الأسابيع الأخيرة. يجب ألا يكون للعنف مكان في مجتمعنا. ليس هناك نعم، ولكن لا يجب التقليل من شأن ذلك».

وفي المملكة المتحدة، التي ستجرى انتخاباتها الوطنية في 4 يوليو، تعرض ناشط مؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومناهض للهجرة للرشق بالحليب المخفوق هذا الأسبوع، بعد أن عاد إلى خط المواجهة في السياسة البريطانية معلنا أنه سيتولى قيادة حزب اليمين، جناح حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، والترشح للبرلمان.

وقد اتهمت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما بالاعتداء.

السباقات الرئيسية

ويدلي الناخبون بأصواتهم بعشرين لغة في 27 دولة مع وجود عشرات من القضايا المختلفة المتعلقة بالحملة الانتخابية.

وفيما يلي نظرة على بعض الأماكن الرئيسية التي يجب مراقبتها في انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد، المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو:

هنغاريا

من المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي خدم فترة طويلة، سلسلة انتصارات حزبه المستمرة منذ 15 عامًا تقريبًا عندما تصوت الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد، لكنه يواجه أحد أكبر التحديات الهائلة في حياته المهنية من رئيس وزراء سابق.

إيطاليا

هناك توقعات بأن يُزيد حزب «إخوان إيطاليا»، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، والذي له جذور فاشية جديدة، بشكل كبير عدد مقاعده في البرلمان الأوروبي من سبعة مقاعد في الانتخابات الأخيرة، مما قد يوسع نفوذها في الاتحاد الأوروبي.

فرنسا

من المتوقع أن تكون زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، صاحبة الأفكار القومية المناهضة للهجرة التي دافعت عنها منذ فترة طويلة، من الفائزين الكبار في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه بأغلبية مقاعد فرنسا، البالغ عددها 81 مقعدا، متفوقا بفارق كبير على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون المعتدل المؤيد قطاع الأعمال.

ألمانيا

وفي ألمانيا، التي ستحظى بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الأوروبي الجديد، البالغ 720 مقعدا، بواقع 96 مقعدا، تخاطر الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم، الذي لا يحظى بشعبية بزعامة المستشار أولاف شولتس من يسار الوسط، بالتعرض لمعاقبة الناخبين بسبب المشاحنات المستمرة وضعف الاقتصاد.

سلوفاكيا

ويدلي الناخبون في سلوفاكيا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بعد أسابيع فقط من محاولة اغتيال رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو.

وسائل استخدمها المعارضون ضد السياسيين في أوروبا:

الرشق بالبيض والطلاء

دفع المرشح بعنف لإصابته

اعتداءات لفظية وجسدية

الضرب بشنط تحمل مواد صلبة

الأسلحة البيضاء للطعن