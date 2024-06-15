أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية مدرّعة في حقل ألغام أعد مسبقًا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، وفور وصول القوة المدرعة للمكان تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".
ولفتت "القسام" إلى أنّ "مجاهدينا رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم".
هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّه "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينًا مركبًا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح ، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": فجّرنا حقل ألغام بقوّة صهيونيّة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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