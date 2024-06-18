بوتين يصل إلى كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة، وفق ما أعلن الكرملين.وقال الكرملين في بيان، إن «فلاديمير بوتين وصل إلى بيونغ يانغ، عاصمة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)».