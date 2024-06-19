شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تعطل قطارا كان متوجها إلى براغ شرقي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترك ركاب قطار يوروسيتي المتجه إلى براغ عالقين في ولاية براندنبورج شمال شرق ألمانيا مساء الثلاثاء بسبب خطوط الكهرباء العلوية التي تضررت جراء عواصف ، وفقا لشركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان.

وقالت متحدثة باسم دويتشه بان إنه بسبب سقوط شجرة على خطوط الكهرباء العلوية، اضطر القطار إلى التوقفعلى بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب دريسدن، ثم تم نقل الركاب إلى حافلات.

ولم يتضح في البداية عدد الأشخاص المتضررين. وتم تغيير مسار القطارات التي تسير بين دريسدن وبرلين عبر لايبزج، وفقا للمتحدثة. وقالت إنه لم تكن هناك سوى اضطرابات محلية طفيفة في حركة السكك الحديدية بسبب العواصف الشديدة التي اجتاحت ألمانيا يوم الثلاثاء ، ويرجع ذلك أساسا إلى سقوط الأشجار.