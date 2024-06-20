رشدي: يجب أن تدفع معاناة النازحين السوريين المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري بشكل عاجل

اشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدكتورة نجاة رشدي الى ان هناك أكثر من 13 مليون سوري مهجرون قسراً. وفي عام 2023 وحده، نزح 174 ألف شخص آخرين داخل سوريا، ليصل العدد الإجمالي إلى 7.2 مليون نازح داخليًا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء. ويظل السوريون نازحين قسراً في 137 دولة.
ولفتت رشدي في تصريح لها، الى ان هذه الأرقام تمثل كوارث إنسانية لا حصر لها، وكل منها قصة خسارة. ويجب أن تدفع هذه المعاناة المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري بشكل عاجل.
واردفت "نحيي اليوم العالمي للاجئين بتسليط الضوء على التضامن مع اللاجئين، من أجل عالم مُرحبٍ باللاجئين في هذا اليوم وكل يوم، انضموا إلينا واظهروا تضامنكم مع الأشخاص المجبرين على الفرار.
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