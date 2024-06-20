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الرئيس يوجه الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ الشعراوي

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الشارقة - اميمة ياسر - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ومنذ يومين ، عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن الرئيس عبدالفتاح ال بعد أداء فريضة الحج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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