الرئيس يوجه الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ الشعراوي

الشارقة - اميمة ياسر - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
ومنذ يومين ، عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن الرئيس عبدالفتاح ال بعد أداء فريضة الحج.
الشارقة - اميمة ياسر - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
ومنذ يومين ، عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن الرئيس عبدالفتاح ال بعد أداء فريضة الحج.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية