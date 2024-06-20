الرئيس يوجه الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ الشعراوي

ومنذ يومين ، عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن الرئيس عبدالفتاح ال بعد أداء فريضة الحج.

الشارقة - اميمة ياسر - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية في القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية