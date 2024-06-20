بريطانيا تكشف عن فقدان طاقم السفينة "توتور" المستهدفة من الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فقدان طاقم السفينة "توتور" التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر ما أدى إلى غرقها.

وكتبت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف ، عبر حسابها على منصة "إكس"، "نحن حزينون على الطاقم المفقود للسفينة MV Tutor".

وشددت شريف على أن "هجمات الحوثيين المتهورة مرة أخرى لها عواقب مأساوية" ، محذرة من أن الهجمات الحوثية"تهدد البيئة وسبل العيش الكريم للشعب اليمني".

ومساء أمس الأربعاء، عرضت جماعة الحوثي مشاهد مصورة قالت إنها لاستهداف السفينة توتور بزورقين مسيرين.

وقالت الجماعة، في بيان، إنه "تم استخدام عدة أسلحة بحرية في استهداف وإغراق السفينة توتور من بينها أسلحة تستخدم للمرة الأولى".

وقبل نحو أسبوع، استهدف الحوثيون السفينة توتور في البحر الأحمر ، وسط تقارير دولية تفيد بأنها تعرضت للغرق.

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير الماضي هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.