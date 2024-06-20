لجان مشبوهة.. إمام بالأوقاف يكشف من مكة المكرمة حقيقة وجود أعمال سحر بجبل عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ أسامة قابيل أحد أئمة وزارة الأوقاف، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود أعمال سحر على جبل عرفات، بعد انتهاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

وقال عبر صفحته على فيسبوك، الخميس:"من مكة المكرمة ومن بيت الله الحرام، وبعد سؤال وتقصي، لا في أعمال ولا في سحر في عرفة ولا في أي مكان في المشاعر المقدسة".

وتابع قابيل:" من يروجون لذلك لجان إلكترونية مشبوهة وكاذبة تشوه على المسلمين عبادتهم ومقدساتهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".