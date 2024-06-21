السيسي وجّه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين في السعودية

أعلنت الرئاسة المصريّة أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أصدر توجيهاته بتشكيل خليّة أزمة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجّاج المصريّين".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا التّوجيه يأتي في إطار حرص القيادة المصريّة على متابعة أوضاع الحجّاج، وتقديم الدّعم والمساندة لأسر المتوفّين. كما أشار الرّئيس إلى ضرورة التّنسيق الفوري مع السّلطات السّعوديّة، لتسهيل استلام جثامين المتوفّين، وتقديم التّسهيلات اللّازمة كافّة في هذا الشّأن".

وكان قد تجاوز عدد حالات الوفاة في صفوف الحجّاج هذا العام الألف، بحسب حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" من سلطات دول عربيّة وآسيويّة ودبلوماسيّين. وكشف دبلوماسي عربي للوكالة أنّ 58 حالة وفاة إضافيّة سُجّلت في صفوف الحجّاج المصريّين، ما يرفع عدد المصريّين المتوفّين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.