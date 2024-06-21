تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج التصميم الجرافيكي بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نشرت جامعة حلوان تفاصيل برنامج التصميم الجرافيكي بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة 2024 والذي يهدف إلى الإعداد المتكامل للدارس معرفيا ومهاريا ومنهجيا وفلسفيا مما يضمن تأهله لإعداد مصمم جرافيكي قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بما يتلائم مع القدرات الفنيه والابداعيه بحيث يصبح المصمم الجرافيكي قادر على تصميم المواقع الإلكترونية والعمل بمجال الدعاية والإعلان والمجلات والكتب و الكتالوجات والمنتجات والسلع التجارية والرسائل التسويقية والرسومات التوضيحية لصياغه الأفكار و إنشاء المحتوى الرقمي علاوة على القدرة على تصميم الشعارات والهويات البصرية.

ويتخذ البرنامج نهجا إبداعيا من اجل ايصال الرسالة البصرية وذلك من خلال الجمع بين التكنولوجيا والجماليات والتفكير الإبداعي، بحيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإخراج أعمال جرافيكية وذلك وفق فلسفة تتلخص في إكساب الدارس ثقافة تخصصية وتشكيلية و جرافيكية واسعة، وفي اعانته على تكوين ذاكرة بصرية ضخمة ومتنوعة، وفي إعداده مهاريا عبر تدريبه على جميع التقنيات والوسائط والأدوات لإكسابه طابع ابتكاري متميز ، وتخريج مُصمم مبدع قادر على الإبتكار في مجال التصميم الجرافيكي واستيعاب احتياجات سوق العمل.

وتتمثل أهمية البرنامج في إمداده للمجتمع بمصمم قادر على تنمية مهارة الإبداع والابتكار ووضع الحلول الغير تقليدية للمشكلات التصميمية الجرافيكية، إلى جانب تجهيز خريج قادر على التعامل مع تحديات سوق العمل وتقليل الفجوة بين التعلم والتطبيق، مع غرس قيمة الابتكار والإبداع واحترام الملكية الفكرية والحرص على المحافظة على ملامح الثقافة المشتركة والهوية المتميزة للشعب المصري، في مجالات الفن التشكيلي والاتصال البصري، وفي تنمية تلك الثقافة وإثبات خصوصيتها وتميزها وربطها بالعالم وحفظ مكانتها وسط ثقافات وهويات جميع شعوبه المحيطة على اختلافها وتنوعها.

وتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج الحصول على لائق فنون جميلة فى الاختبارات السابقة للقدرات، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية فى المجموع الثانوية العامة سنة الحصول عليها.

كما يتم قبول التحويلات من أي كلية بشرط بداية الدراسة من المستوى الأول وأن يكون لائق فى القدرات (فى عام حصوله على الثانوية العامة)، وحاصل على المجموع.