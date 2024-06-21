شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطني بات منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصة في ظل اعتماده على قاعدة بيانات تضم كافة الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن أنه صنع حالة من حوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى .

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن التحالف الوطني نجح في أن يكون شريك هام لدعم الدولة في ملف الحماية الاجتماعية بشكل كبير كما أنه يدعم كافة فئات المجتمع من خلال التواجد في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

وتابع أن التحالف الوطني نجح في أن يكون أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديد، حيث استطاع هذا الكيان خلال الفترة الماضية التواجد في كل شبر علي أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما أنه استطاع دعم ملايين من المصريين.