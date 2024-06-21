أول تعليق سعودي رسمي على وفاة أكثر من 1100 من الحجاج

الشارقة - اميمة ياسر -

قام مسؤول سعودي كبير بالدفاع عن إدارة المملكة لمناسك الحج، وذلك بعد إعلان دول مختلفة عن وفاة أكثر من 1100 شخص هذا العام، خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس بر"، قال المسئول في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

وأكد المسؤول السعودي 577 حالة وفاة خلال يوم عرفة ويوم العيد الأحد.

ووفقا للمسئول السعودي فإن هذا حدث "في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية"، معترفا بأن الرقم لا يشمل كامل موسم الحج الذي انتهى رسميا الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، أشارت الوكالة إلى وفاة المئات من الحجاج هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.

ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.