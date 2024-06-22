الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وجهت أميرة ويلز التي تتعالج من السرطان، تحية جميلة خاطفة لزوجها ولي عهد بريطانيا، أمير ويلز ويليام في عيد ميلاده الثاني والأربعين.

كما شارك قصر باكنغهام صورة بالأبيض والأسود للملك مع ويليام وهو طفل رضيع للاحتفال بيومه الكبير، بعد عام مليء بالتحديات للعائلة الملكية.

وأشادت كيت أميرة ويلز بزوجها في رسالة عيد ميلاد سعيدة، وفي منشور على موقع X، كتبت كيت: "عيد ميلاد سعيد يا بابا، كلنا نحبك كثيرًا! Cx".

وتظهر الصورة ويليام وهو يقفز في الهواء ويمسك بيديه مع أطفاله الثلاثة على الشاطئ. وكانت كيت التقطت الشهر الماضي في نورفولك.

الملك والأمير الطفل

وفي وقت سابق، نشر قصر باكنغهام صورة للملك مع الأمير وهو طفل في حضنه. وكان تم التقاط الصورة بالأبيض والأسود في قصر كنسينغتون في لندن، في 1 فبراير 1983.

وتم نشر الصورة على حساب X الخاص بالعائلة الملكية صباح يوم الجمعة. وكانت مصحوبة بالرسالة: "عيد ميلاد سعيد لأمير ويلز!"

يحتفل ويليام بيومه الكبير بعد مشاهدة تعادل إنكجلترا المخيب للآمال في بطولة أمم أوروبا 2024 أمام الدنمارك.

ويأتي عيد ميلاد ويليام بعد عام صعب حيث تم تشخيص إصابة زوجته أميرة ويلز ووالده الملك بالسرطان.

عادت كيت لفترة وجيزة إلى أعين الجمهور في موكب عيد ميلاد الملك Trooping the Color في نهاية الأسبوع الماضي مع ويليام وأطفالهما الثلاثة.

لكن الأميرة كشفت في رسالة شخصية للأمة، على الرغم من أنها تحرز تقدمًا جيدًا، إلا أنها "لم تخرج من الغابة بعد". وأخبرت كيت كيف مرت بأيام جيدة وأيام سيئة وتواجه بضعة أشهر أخرى من العلاج الكيميائي.

اللقاء

يشار إلى أن الأمير ويليام كان التقى بزوجته المستقبلية في جامعة سانت أندروز، في اسكوتلندا، وتزوجا في كنيسة وستمنستر في عام 2011 بعد أن تواعدا لأكثر من ثماني سنوات.

وُلد طفلهما الأول جورج في عام 2013، وتبعته شارلوت في عام 2015، ولويس في عام 2018.

وبعد وفاة الملكة الراحلة في عام 2022، أعلن الملك في أول خطاب عام له أنه جعل ويليام وكيت الأمير والأميرة الجديدين لويلز.

الولادة

وكان الأمير ويليام آرثر فيليب لويس، أمير ويلز، الذي يحل الآن في المركز الثاني في ترتيب ولاية العرش في مستشفى سانت ماري، بادينغتون، الساعة 9.03 مساءً يوم 21 يونيو 1982.

وكان وزنه 7 أرطال و1 1/2 أونصة وكان الطفل الأول لأمير وأميرة ويلز آنذاك.

وتوفيت والدته الأميرة ديانا، التي انفصلت عن تشارلز عام 1992، في حادث سيارة مأساوي في باريس عام 1997، عندما كان ويليام يبلغ من العمر 15 عامًا فقط وشقيقه الأمير هاري يبلغ من العمر 12 عامًا.

ولا يزال الشقيقان منفصلين وسط خلاف طويل الأمد، تغذيه الاتهامات التي وجهها هاري في فيلمه الوثائقي على شبكة نيتفليكس Netflix وكتاب مذكراته (سبير Spare).