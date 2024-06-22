"النشرة": عودة الهدوء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع تحليق للطيران التجسسي الاسرائيلي

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "عودة الهدوء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".
واشار الى ان "الطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا لم يغب عن اجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة في طلعات استكشافية استمرت حتى ساعات الفجر".
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