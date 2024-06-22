الرئيس السابق للموساد: ليس لدى نتانياهو استراتيجية ولا رؤيا مستقبلية وكل ما يهمه البقاء في السلطة

اشار الرئيس السابق للموساد تمير باردو في تصريح له، الى انه ليس لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استراتيجية ولا رؤيا مستقبلية، وكل ما يهمه البقاء في السلطة.

ولفت الرئيس السابق للموساد الى ان "نتنياهو يقودنا إلى كارثة والانتصار الذي يتحدث عنه يعني فقدان مزيد من الجنود، وشدد على انه "على الشعب الخروج إلى الشارع والقول لنتنياهو وحكومته انصرفوا عنا".