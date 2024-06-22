هيئة البث الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجراح حرجة في قلقيلية وتقديرات بأن خلفية الحادث قومية

اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، الى إصابة إسرائيلي بجراح حرجة في قلقيلية، وتقديرات بأن خلفية الحادث قومية. وذكرت مصادر عبرية بان مستوطن دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين وحالته حرجة جدا، واوضحت بانه في المنظومة الأمنية يقدرون ب​​أن هذا هجوم على خلفية قومية وليس جنائية، والمصاب موجود حاليا لدى الهلال الأحمر، والإدارة المدنية تنسق لنقله إلى الداخل الاسرائيلي.

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