أكد مدير مركز أبحاث "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، ألكسندر غينتسبيرغ، أنه "من المقرر أن تبدأ الدراسات السريرية للقاح السرطان، الذي يشمل مرضى السرطان، بحلول منتصف عام 2025".
واشار لوكالة "سبوتنيك"، الى انني "أعتقد أننا سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل، في إجراء التجارب السريرية للقاح على المرضى المصابين بالسرطان".
وأوضح أنه "إذا أمكن تطوير هذه التقنية، فإن اللقاح سيساعد المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة وسرطان البنكرياس وأنواع معينة من سرطان الكلى والأورام الميلانينية"، لافتا الى ان "في هذه الأمراض، تظهر النقائل في مراحل مبكرة، لذلك سيكون هذا اللقاح مناسبًا جدًا لهؤلاء المرضى".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز أبحاث روسي لعلم الأوبئة والأحياء: من المقرر أن تبدأ الدراسات السريرية للقاح السرطان في 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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