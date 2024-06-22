الدفاع المدني: العثور على جثة مواطن فُقد عصر الأربعاء بمحيط جزيرة الأرانب- طرابلس

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدّني اللّبناني، بـ"العثور على جثّة المواطن الّذي فُقد منذ عصر يوم الأربعاء بتاريخ 2024-6-19، أثناء ممارسة هواية صيد الأسماك في محيط جزيرة الأرانب في ​طرابلس​. وقد عُثر على الجثّة على شاطئ العريضة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "آليّة الإسعاف التّابعة للدّفاع المدني تولّت نقل الجثّة إلى المستشفى الحكومي، عقب حضور الأجهزة الأمنيّة المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

وذكّرت المديريّة بأنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​، بمؤازرة المراكز البرّيّة المجاورة، كانوا قد نفّذوا عمليّات البحث والمسح الميداني الشّامل في تلك البقعة الجغرافيّة، برًّا وبحرًا لثلاثة أيّام على التوالي، في محاولة للعثور عليه. وقد تمكّنوا بالتّعاون والتّنسيق مع بحريّة الجيش اللبناني، من العثور على زورق الصّيد الّذي كان على متنه يوم الخميس الماضي".