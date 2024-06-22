تدريب ثلاثي ضد كوريا الشمالية

وصلت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية لإجراء تدريب ثلاثي تشارك فيه اليابان في إطار تكثيف التدريب العسكري للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية، والتي تصاعدت بعد اتفاقية أمنية مع روسيا.

وجاء وصول المجموعة الهجومية يو إس إس ثيودور روزفلت إلى بوسان بعد يوم من استدعاء كوريا الجنوبية للسفير الروسي للاحتجاج على اتفاق كبير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع.

المساعدة المتبادلة

وتنص الاتفاقية على المساعدة الدفاعية المتبادلة في حالة الحرب.

وتقول كوريا الجنوبية إن الصفقة تشكل تهديدًا لأمنها، وحذرت من أنها قد تفكر في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا للمساعدة في محاربة الغزو الروسي كرد، وهي خطوة من شأنها أن تدمر بالتأكيد علاقاتها مع موسكو.

وفي أعقاب اجتماع بين وزراء دفاعهم في سنغافورة في وقت سابق من شهر يونيو، أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان عن تدريبات «حافة الحرية».

وستشارك مجموعة روزفلت الضاربة في التدريبات التي من المتوقع أن تبدأ خلال شهر يونيو. ولم يؤكد الجيش الكوري الجنوبي على الفور تفاصيل محددة عن التدريب.

شحذ الكفاءة

وذكر كريستوفر ألكسندر، قائد المجموعة التاسعة لحاملات الطائرات، أن التدريبات تهدف إلى شحذ الكفاءة التكتيكية للسفن وتحسين إمكانية التشغيل البيني بين القوات البحرية في البلدين «لضمان استعدادنا للرد على أي أزمة أو طوارئ».

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن وصول حاملة الطائرات يظهر الموقف الدفاعي القوي للحلفاء و«الاستعداد الصارم للرد على التهديدات الكورية الشمالية المتقدمة». وتأتي زيارة حاملة الطائرات بعد سبعة أشهر من قدوم حاملة طائرات أمريكية أخرى، وهي يو إس إس كارل فينسون، إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.

وشاركت مجموعة روزفلت الهجومية أيضًا في مناورة ثلاثية مع القوات البحرية الكورية الجنوبية واليابانية في أبريل في بحر الصين الشرقي المتنازع عليه، حيث تتزايد المخاوف بشأن مطالبات الصين الإقليمية.

لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة:

قامت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بتوسيع تدريباتها المشتركة.

عززت رؤية الأصول العسكرية الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة، سعيًا إلى تخويف الشمال.

تقوم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضًا بتحديث إستراتيجيات الردع النووي الخاصة بهما.

تسعى سيول إلى الحصول على ضمانات أقوى بأن واشنطن ستستخدم قدراتها النووية بسرعة وحسم للدفاع عن حليفتها من هجوم نووي كوري شمالي.