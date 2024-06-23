نفت وكالة "رويترز" نشر تقرير يفيد بأنّ إسرائيل ستهاجم ​لبنان​ خلال 48 ساعة، وذلك بعد تداول تقارير على وسائل التّواصل الاجتماعي تنقل عن الوكالة ذلك. وأكّد متحدّث باسم الوكالة، أنّ "أي مزاعم بأنّ رويترز ذكرت أنّ إسرائيل ستهاجم لبنان خلال السّاعات الثماني والأربعين المقبلة غير صحيحة. "رويترز" لم تنشر هذا الأمر".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" نفت نشر تقرير يفيد بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة: ادعاءات كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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