نهاية المصائب

يعطينا المسيح صورة قاتمة عما ينتظرنا، إذا ما قررنا السير في طريقه أي طريق المحبة. فسيتم اضطهادنا ونتعرض للخيانة من اقرب المقربين، وسيتم اضطهادنا... ولكنه أكد لنا ان من يصبر الى المنتهى يخلص.
من ميزات المحبة وفق القديس بولس أنها "تصبر على كل شيء"، وبالتالي فإن النهاية ستكون سعيدة إذا ما اخترنا المحبة، فلا ننظر الى المصيبة على انها نهايتها بل بداية نهايتها.
فطوبى لمن يستطيع ان يصبر الى المنتهى...
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