غالانت يتوجه الى الولايات المتحدة للقاء كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، متوجها إلى الولايات المتحدة، ليلتقي بكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في ظل تزايد الخلافات بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

ومن المتوقع أن يجتمع غالانت مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، والمبعوث الأميركي، عاموس هوكستين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ولم ينشر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بعد جدول الزيارة واللقاءات.

ويأتي اللقاء في وقت اعتبر فيه مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشأن "حجب واشنطن الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، "مخيبة للآمال، ولم نكن نتوقعها"، مؤكدا عدم علم البيت الأبيض أن نتانياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.